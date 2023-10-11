Винисиус Тобиас играет за "Реал" на правах аренды с апреля прошлого года.

Мадридский "Реал" определился с будущим бразильского защитника Винисиуса Тобиаса. Контракт футболиста принадлежит "Шахтеру", а за "сливочных" он выступает на правах аренды.

Как информирует издание Eldesmarque, руководство испанского гранда приняло решение выкупить контракт бразильца.

Сообщается, что за трансфер Винисиуса Тобиаса "Шахтер" получит 10 миллионов евро.

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По сведениям источника, "Реал" видит в молодом бразильце замену 32-летнему Лукасу Васкесу, контракт которого истекает летом следующего года.

Добавим, что Винисиус Тобиас выступает за "Реал Кастилью" с апреля прошлого года. В его активе 45 матчей и 6 голевых передач.

За первую команду "сливочных" Тобиас не сыграл ни одного матча.

В текущем сезоне "Реал Кастилья" занимает 14-е место в группе 2 Примеры КИФФ, третьего по силе дивизиона Испании.

Напомним, "Шахтер" приобрел Винисиуса Тобиаса у бразильского "Интернасионаля" за 6 миллионов евро в январе 2022 года. Из-за полномасштабной войны в Украине бразилец за "горняков" не сыграл ни одной игры.

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