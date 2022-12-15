18-летний защитник Винисиус Тобиас близок к подписанию полноценного контракта с "Реалом".

Мадридский "Реал" принял решение выкупить контракт бразильского защитника донецкого "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

По информации издания Marca, действующий чемпион Испании уже согласовал с "горняками" трансфер талантливого бразильца. Сумма сделки - 10 миллионов евро.

Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" из бразильского "Интернасьонала" за 6 миллионов евро в январе этого года, однако из-за полномасштабного вторжения РФ так и не успел дебютировать за "горняков" в официальных матчах.

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В апреле 18-летний бразилец перебрался в мадридский "Реал" на правах аренды. Арендное соглашение между "горняками" и "сливочными" рассчитано до конца текущего сезона.

Отметим, что Винисиус пользуется доверием наставника дубля "Реала" Рауля. 18-летний бразилец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых записал себе в актив четыре результативных передачи.

Именно Рауль настаивал на покупке 18-летнего бразильского защитника.

"За эти четыре или пять месяцев он прибавил. У него есть очень сильные атакующие качества, он с каждым разом делает все больше и больше, продолжая прогрессировать.

Я не могу принимать лично решение по Винисиусу Тобиасу, но мое мнение - это игрок, которому есть куда расти. Будем надеяться, что он останется с нами, а решение по нему будет благополучным как для игрока, так и для клуба. Моя задача - сделать все, чтобы он стал лучшей версией себя", - сказал тренер дубля "Реала".

Испанские СМИ сообщают, что Тобиаса в перспективе видят игроком основы "Реала". В следующем сезоне "бланкос" хотят отдать Винисиуса в аренду команде Ла Лиги для практики на высшем уровне. Если же дубль "Реала" выйдет в Сегунду, он может продолжить выступления за "Кастилью".

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