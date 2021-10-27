Мбаппе уже в феврале подпишет соглашение с "галактикос".

Звездный форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе принял окончательное решение относительно своего будущего клуба.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 22-летний нападающий подпишет соглашение с мадридским "Реалом" в феврале 2022 года.

"Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в "Реале". У него уже согласованы все условия с мадридцами.

Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился", - заявил Ди Марцио в комментарии Wett Freunde.

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В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в футболке ПСЖ 11 матчей в чемпионате Франции, отметившись 5 забитыми голами и 4 результативными передачами. Также француз сыграл за парижан 3 игры в Лиге чемпионов, забив один гол и 4 раза ассистировав партнерам по команде.

ПСЖ в чемпионате Франции 2021-2022

В этом сезоне ПСЖ пытается вернуть чемпионский титул, который в прошлом сезоне завоевал "Лилль".

После 11 туров ПСЖ уверенно лидирует в таблице Лиги 1. Команда набрала 28 очков и на 7 пунктов опережает ближайшего преследователя "Лилль". У парижан забито 24 гола, а пропущено 10.

Лучшим бомбардиром парижан в текущем чемпионате является Килиан Мбаппе, на счету которого 6 забитых мячей. В то же время звездный форвард Лионель Месси пока не открыл счет своим голам в Лиге 1.

Автор: Владимир Медяник