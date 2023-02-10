Андрей Лунин, вероятно, выйдет в стартовом составе "Реала" в финале КЧМ-2023.

В субботу, 11 февраля, состоится финал Клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль".

Поединок пройдет в марокканском городе Рабат на стадионе "Мулай Абдула".

На пути в финал КЧМ-2023 мадридский "Реал" одержал разгромную победу против египетского клуба "Аль-Ахли" (4:1).

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Отметим, что в полуфинальном матче ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. Украинский вратарь заменил на турнире бельгийца Тибо Куртуа, который накануне получил травму.

Ожидается, что украинский вратарь выйдет в основном составе "Реала" и в финальном поединке Клубного чемпионата мира.

Также в заявке "Реала" на клубный ЧМ отсутствует обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема.

"Аль-Хиляль" начал свой путь на КЧМ-2023 согласно регламенту турнира с 1/4 финала. На этой стадии саудовский клуб победил в серии пенальти марокканский клуб "Видад" (1:1, 5:3 пенальти). В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" сенсационно обыграл бразильский клуб "Фламенго" (3:2).

Реал - Аль-Хиляль: прогноз

Безоговорочным фаворитом противостояния является мадридский "Реал".

Коэффициент на победу подопечных Карло Анчелотти в основное время - 1,27. На триумф "Аль-Хиляля" можно сделать ставку с коэффициентом 12,00. Ничейный исход - 6,00.

По мнению аналитиков, дуэль саудовского и испанского коллективов получится довольно результативной. Так, коэффициент на тотал голов в матче "больше 2,5" - 1,54. На тотал "меньше 2,5" можно поставить за 2,60.

Коэффициент на "обе забьют" - 1,93. На гол мадридского "Реала" можно поставить за 1,06, в то время как гол "Аль-Хиляля" оценен коэффициентом 1,81.

Наиболее вероятным исходом матча является победа "Реала" в основное время со счетом 2:0. Коэффициент на данный исход - 6,90.

Реал - Аль-Хиляль: трансляция

В Украине в прямом эфире финал Клубного чемпионата мира между "Аль-Хилялом" и "Реалом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем клубного чемпионата мира является английский "Челси", который в феврале прошлого года в ОАЭ в финальном поединке переиграл бразильский "Палмейрас" (1:0).

Рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является "Реал" - мадридский клуб выигрывал турнир четырежды.

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