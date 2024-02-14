Украинский кипер сделал 9 сейвов и сохранил ворота на замке.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" минимально уступил Реалу на собственном поле.

Матч закончился со счетом 1:0, а главной звездой встречи стал даже не Браим Диас, отметившийся единственным голом, а украинский вратарь Андрей Лунин. Кипер сделал 9 сейвов за матч и получил наивысшую оценку от статистического портала WhoScored - 9.2 балла.

Вторую лучшую оценку получил уже упомянутый выше Диас, который стал лучшим игроком матча по мнению УЕФА. Впрочем, уже в раздевалке хавбек передал свою награду украинскому киперу.

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"Мне понравилось, как опасно мы действовали сегодня в контратаках. Честно говоря, мы могли бы забить больше. Однако Лейпциг легко мог бы сыграть вничью. Андрей Лунин провел замечательную игру, возможно, лучшую за наш клуб. Он регулярно играет, и это придало ему уверенности", – сказал главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти.

Отметил качество игры Андрея и его одноклубник – Федерико Вальверде. На вопрос, кому он обязан этой победе, полузащитник ответил: "Лунин. Он был непревзойден. Он проделал отличную работу".

По мнению издания Relevo, в течение последних нескольких месяцев украинский кипер кардинально изменил свой статус в составе мадридского клуба. Если раньше в команде не были уверены относительно будущего украинца, то сейчас "Реал" хочет оставить Лунина и даже готов предложить ему лучший контракт. Издание также напоминает, что один из конкурентов Лунина Кэпа, скорее всего, вернется в "Челси".

Сам Лунин более сдержанно прокомментировал свое выступление в матче 1/8 Лиги чемпионов. "Сделан первый шаг. Отличная командная работа и коллективная преданность делу. Спасибо болельщикам за поддержку", – написал вратарь в своих социальных сетях.

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