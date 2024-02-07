Владислав Ванат попал в сферу интересов итальянского "Наполи".

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может перебраться в итальянскую Серию А.

По сведениям итальянского агента Винченцо Морабито, в услугах 22-летнего украинца заинтересован действующий чемпион Италии "Наполи".

Сообщается, что неаполитанцы ищут потенциальную замену звездному форварду Виктору Осимхену, который летом, вероятно, покинет клуб. Форвард "Динамо" Владислав Ванат находится в шорт-листе "Наполи".

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По информации источника, "Наполи" готов потратить на Владислава Ваната не больше 15-20 миллионов евро.

В текущем сезоне Ванат сыграл за киевское "Динамо" 13 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Всего за "бело-синих" Владислав сыграл 53 матча, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.

Также на счету Ваната пять матчей за национальную сборную Украины. Голов в составе "сине-желтых" он не забивал.

Добавим, что "Наполи" в текущем сезоне выступает крайне неудачно и рискует даже не попасть в зону Лиги чемпионов. О защите чемпионского титула речь уже даже не идет. В турнирной таблице Серии А неаполитанцы занимают 7-е место с 35 баллами в активе.

Учитывая, что клуб врядли попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, удержать в команде Осимхена, за которым охотятся ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", им не удастся. Да и пригласить в команду звездного форварда ему на замену неаполитанцам будет сложно. Таким образом, трансфер Ваната выглядит вполне оптимальным вариантом для итальянского клуба.

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