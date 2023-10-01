Харри Кейн забил восемь голов и отдал 3 голевых передачи в шести играх в Бундеслиге.

В субботу, 30 сентября, состоялся центральный поединок шестого тура немецкой Бундеслиги, в котором "РБ Лейпциг" принимал "Баварию".

Встреча команд прошла на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Первый тайм футболисты "Баварии" провалили полностью. Уже к 26-й минуте "быки" забили дважды - забили Луа Опенда и Кастелло Люкеба.

Во втором тайме мюнхенскому клубу удалось совершить камбэк и перевернуть ход встречи, вырвав ничью. Голы в составе "Баварии" забивали Харри Кейн и Лерой Сане.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 2:2

Голы: Опенда, 20, Люкеба, 26 - Кейн, 55 (пенальти), Сане, 70

Обзор матча:

Отметим, что Харри Кейн демонстрирует выдающиеся результаты в "Баварии". В шести матчах за мюнхенцев в Бундеслиге он забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи.

Напомним, английский нападающий перешел в "Баварию" минувшим летом из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.

Добавим, что после шести туров "Бавария" идет на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 14 баллами в активе. "РБ Лейпциг" с 13 очками идет на пятой строчке. Лидирует в чемпионате леверкузенский "Байер", набравший 16 очков.

В следующем туре чемпината Германии "Бавария" сыграет против "Фрайбурга", а "РБ Лейпциг" встретится с "Бохумом".

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