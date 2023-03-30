Украинец стал одним из лучших в символической сборной.

Украинского полузащитника лондонского"Челси" Михаила Мудрика признали самым быстрым левым вингером всей английской Премьер-лиги. Статистический портал Squawka создал сборную, в которую выбрал лучших футболистов по показателю скорости на своих позициях.

Мудрик в одном из матчей чемпионата Англии развил скорость до 36,63 км/ч. Squawka не отмечает, в каком именно матче украинец достиг такого результата.

Если брать во внимание всех представителей этой символической сборной, то Михаил идет на втором месте по скорости. Украинец уступил только нападающему "Ноттингем Форрест" Бреннану Джонсону. Разрыв между ними составляет всего 0,07 км/ч.

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Стоит отметить, что среди левых защитников самым быстрым стал конкурент другого украинца Александра Зинченко в "Арсенале" Киран Тирни с показателем 35,99 км/ч.

В этом сезоне АПЛ на счету Мудрика шесть матчей, в которых он отметился одной результативной передачей. Михаил трижды выходил в чемпионате со старта, еще столько же раз появлялся со скамейки для запасных. Также он сыграл один матч за "Челси" в Лиге чемпионов и не отметился голевыми действиями.

Украинец официально присоединился к составу аристократов 15 января этого года. "Челси" заплатили "Шахтеру" за вингера 70 миллионов евро. Еще 30 млн евро донецкая команда может получить в виде бонусов.

Контракт Мудрика с лондонским клубом рассчитан до лета 2031-го года. Аналитический портал Transfemarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

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