Болельщик, который живет в Глазго, заявил, что украинским фанам не понравилось то, что он был с российским флагом.

Россиянин, который появился на трибуне с украинскими болельщиками перед матчем Евро-2020 Швеция - Украина в Глазго, рассказал о том, что произошло дальше.

Об этом болельщик, которого зовут Денис Смоленский, рассказал в интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

Смоленский, который был на трибуне с российским флагом, в футболке сборной России и в шапке-ушанке, рассказал, что с детства живет в Шотландии и приехал поддержать сборную Украины, так как считает, что "русские болельщики болеют за Украину, а украинские за Россию".

"Некоторым не понравилось, что я был с флагом и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали", - сказал фанат.

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Болельщик заявил, что не хотел никаких проблем, и удивился, что его не спасла русская речь:

"Я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею. Такой турнир ведь раз в четыре года происходит".

"Это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом. Мы просто хотели смотреть футбол и чтобы все знали, что можно дружить с людьми из других стран", - сказал Смоленский.

Украинским фанатам, по его словам, не понравился российский флаг, они говорили: "Что ты здесь делаешь с этим флагом?".

Россиянин сказал, что в итоге его ударили:

"Да, меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками".

"Собираюсь ли подавать в полицию? Я не знаю. Все случилось так быстро...", - подытожил он.

Напомним, до матча Швеция - Украина в сети появилось фото, на котором Смоленский обнимается с человеком с украинской символикой. Позже появились снимки, на которых можно было увидеть, что у россиянина порвана футболка.

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Автор: Антон Дударь