Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко показал, как проводит отпуск со своей женой в зимнее межсезонье.
После тяжелой первой половины сезона для "Мариуполя" футболист улетел отдыхать на Сейшельские острова в компании своей жены Карины.
Возлюбленные публикуют в Instagram кадры из отпуска. Одна из фотографий поражает своей откровенностью.
В комментариях поклонники пары решили высказать свое мнение по поводу данного снимка: "Кошмар", "Во всю пошли", "Розрыв сердечка", "Руки вверх" и так далее.
Читайте такжеФутболист Шахтера и сборной Украины в 19 лет станет отцом (фото)Стоит отметить, что после 18 туров чемпионата Украины "Мариуполь" расположится на дне таблицы с 8 очками. В нынешнем сезоне Чоботенко выходил на поле только в 5-ти матчах. Результативными действиями не отличался.
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