К своим обязанностям украинский специалист приступит 9 ноября.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 7 ноября возглавил итальянский клуб "Дженоа".

Известный комментатор Виктор Вацко оценил назначение Шевченко, передает сайт телеканалов "Футбол".

"Девять матчей подряд сейчас не выигрывает "Дженоа". Для Андрея Николаевича старт не будет скучным. Насколько я знаю Шевченко, он бы не подписался на какую-то авантюру. Он подписался на проект, в который заходят сейчас американские инвесторы. Думаю, что специалист рассчитывает на серьезные инвестиции в команду и на работу на трансферном рынке. Очень интересно посмотреть на Андрея Николаевича на посту клубного тренера", - сказал Вацко.

Напомним, что в сентябре 99,9% акций "Дженоа" за 150 миллионов евро купила американская компания "777 Partners".

На данный момент "Дженоа" занимает 17-е место в чемпионате Италии.

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Андрей Шевченко в "Дженоа": что известно

Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этому посту Давиде Баллардини.

Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. По неофициальной информации, он будет зарабатывать ориентировочно 1,8-2 миллиона евро.

Шевченко приступит к своим обязанностям 9 ноября.

В тренерский штаб Шевченко точно войдет Мауро Тассотти. Также ожидается, что помогать украинцу будут Андреа Малдера и Луиджи Ночентини.

В первом матче Шевченко "Дженоа" 21 ноября сыграет против "Ромы" Жозе Моуринью. Далее генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.

"Дженоа": что известно о клубе

"Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии, но последний чемпионский титул команда завоевала еще в 1924 году. На евроарене наивысшим достижением клуба является выход в полуфинал Кубка УЕФА в сезоне 1991-1992.

В составе "Дженоа" выступает ряд достаточно известных футболистов: голкипер Сальваторе Сиригу, форвард Горан Пандев, защитник Доменико Кришито, нападающий Маттиа Дестро и другие.

С сентября этого года "Дженоа" принадлежит американской компании "777 Partners".

Автор: Антон Дударь