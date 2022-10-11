Сборная Украины стартует в отборе на Евро-2024 матчем против Англии на выезде.

В воскресенье, 9 октября, в немецком Франкфурте состоялась жеребьевка отбора на чемпионат Европы по футболу, финальная часть которого пройдет в Германии в 2024 году.

По итогам жеребьевки Украина попала в группу C. Соперниками "сине-желтых" стали действующий чемпион Европы - сборная Италии, финалист Евро-2020 - сборная Англии, а также национальные команды Северной Македонии и Мальты.

На официальном сайте УАФ был опубликован календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧЕ-2024.

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Согласно календарю, отбор на Евро-2024 пройдет с марта по ноябрь 2023 года. В первом туре сборная Англии на выезде попробует взять реванш у Италии за фиаско в финале ЧЕ-2020, а Северная Македония примет Мальту.

Сборная Украины начнет борьбу за путевку на чемпионат Европы со второго тура. 26 марта "сине-желтые" в гостях сыграют против Англии.

Самым трудным отрезком для "сине-желтых" станет сентябрь 2023-го, где украинцам предстоит сыграть поединки с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября). В заключительном туре 20 ноября сборная Украины дома примет итальянцев.

Календарь матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024

26 марта. Англия - Украина

16 июня. Северная Македония - Украина

19 июня. Украина - Мальта

9 сентября. Украина - Англия

12 сентября. Италия - Украина

14 октября. Украина - Северная Македония

17 октября. Мальта - Украина

20 ноября. Украина - Италия

Напомним, действующим чемпионом Европы по футболу является национальная сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 сборную Англии. Сборная Украины на минувшем ЧЕ вышла в 1/4 финала, где уступила Англии со счетом 0:4.

Евро-2024: что известно

В финальную часть чемпионата Европы выйдут команды, которые займут первые и вторые места в своих отборочных группах.

Еще три путевки на Евро-2024 будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф раунде между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/23 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую).

Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство. Сборная России пропустит следующий чемпионат Европы - команду страны-агрессора не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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