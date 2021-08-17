Луганский клуб стартует в квалификации еврокубка.

Луганская "Заря" 19 августа проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы - украинский клуб на выезде сыграет против венского "Рапида".

На кону в этой дуэли будет стоять путевка в групповой этап Лиги Европы. В то же время команда, которая проиграет, отправится в групповой этап Лиги конференций.

Букмекеры считают "Зарю" аутсайдером этого противостояния.

На победу луганского клуба в гостях дается коэффициент 4,70, на ничью - 3,85, а на победу "Рапида" - 1,72.

На то, что в групповой этап Лиги Европы пройдет австрийский клуб, букмекеры дают коэффициент 1,65, тогда как на проход "Зари" - 2,24.

"Заря" в Лиге Европы

"Заря" - единственный представитель Украины в квалификации Лиги Европы. Луганский клуб стартует с раунда плей-офф.

Если "Заря" не сможет преодолеть квалификационный барьер, то автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

Автор: Антон Дударь