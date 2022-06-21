Футбольный клуб "Рух" возобновил тренировочный процесс и начал подготовку к новому сезону чемпионата Украины.
В интервью клубной пресс-службе главный тренер команды Леонид Кучук прокомментировал возобновление тренировок львовского коллектива.
Беларуский специалист рассказал о планах и спаррингах первого тренировочного сбора, талантливой молодежи и футболе во время войны. Также тренер признался, что учит украинский язык и хочет давать интервью только на украинском.
"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда приступила к подготовке к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить.
Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном утягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской "Ягеллонией" из Белостока о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы.
Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи. Эти ребята должны терпеть и ждать своего шанса. Чтобы попасть в главную команду, им придется пройти несколько уровней подготовки. У нас за основу уже играли молодые исполнители. Почетный Президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно отмечал, что за молодежью будущее команды. Мы даем им такую возможность, создаем условия для здоровой конкуренции, в которой эти ребята могут прогрессировать.
Футбол во время войны Это новый опыт не только для футболистов и тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском", - сказал Кучук.
Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
"Рух" занял 11-е место в турной таблице, заработав за 17 сыгранных матчей 18 очков.
Леонид Кучук: карьера
- Кучук возглавляет ФК "Рух" с 4 августа 2021 года.
- В чемпионате Украины Леонид Кучук также работал в киевском "Арсенале" и "Стали" Каменское.
- По итогам сезона 2011/12 был признан лучшим тренером чемпионата Украины.
- Долгий период времени работал в "Шерифе". С этим клубом 6 раз становился чемпионом Молдовы, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.