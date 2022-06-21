Футбольный клуб "Рух" готовится к новому сезону УПЛ.

Футбольный клуб "Рух" возобновил тренировочный процесс и начал подготовку к новому сезону чемпионата Украины.

В интервью клубной пресс-службе главный тренер команды Леонид Кучук прокомментировал возобновление тренировок львовского коллектива.

Беларуский специалист рассказал о планах и спаррингах первого тренировочного сбора, талантливой молодежи и футболе во время войны. Также тренер признался, что учит украинский язык и хочет давать интервью только на украинском.

"На первой тренировке было много эмоций, ведь команда приступила к подготовке к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить.

Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном утягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской "Ягеллонией" из Белостока о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы.

Привлекаем к тренировкам с основой много молодежи. Эти ребята должны терпеть и ждать своего шанса. Чтобы попасть в главную команду, им придется пройти несколько уровней подготовки. У нас за основу уже играли молодые исполнители. Почетный Президент "Руха" Григорий Козловский неоднократно отмечал, что за молодежью будущее команды. Мы даем им такую ​​возможность, создаем условия для здоровой конкуренции, в которой эти ребята могут прогрессировать.

Футбол во время войны Это новый опыт не только для футболистов и тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском", - сказал Кучук.

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Рух" занял 11-е место в турной таблице, заработав за 17 сыгранных матчей 18 очков.

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