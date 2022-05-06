Экс-футболист с друзьями хотел бесплатно обедать за счет волонтеров.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, что во время ее волонтерской работы в ресторане бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский приходил нагло просить еду.

Об этом звезда шоубиза рассказала во время интервью Владимиру Петрову.

– Бл#, п####ц. Он остался в Киеве, но с ним произошла стычка, когда он приходил и требовал суп. Один из наших волонтеров сказал: "Знаешь, у тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить? Эти деньги мы тратим на закупку продуктов".

То есть он забрал у детей из "Охматдета" или у военных этих шесть порций и требует: "Выдайте мне суп!". Я уже не сдержалась, вышла и говорю: "Я думаю, ты можешь найти время и пойти приготовить себе и своим друзьям суп, с которыми ты отдыхал ночью". И он перестал ходить (в ресторан - прим.).

– Неделю кормили Милевского супом...

– Мне очень стыдно за таких людей, которые не могут помочь себе и своим друзьям. При том, что многие люди, которые не могут воевать, идут и защищают нас... Они, понимаешь... Там по перегару слышно, насколько человеку не до войны, – сказала Астафьева.

Милевский уже отреагировал на слова певицы.

"Да, бл*, с калашом пришел и требовал суп. Блин, даже не хочу об этом говорить", - написал Артем в Инстаграм.

37-летний Милевский осенью 2021 года объявил о завершении карьеры.

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