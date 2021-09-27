Экс-бомбардир "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который недавно трогательно завершил карьеру, признался, что планирует организовать прощальный матч.
36-летний экс-нападающий по этому поводу дал комментарий для ПроФутболDigital.
"Прощальный матч будет в апреле. Пока никто об этом не знает. Какой формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем - есть наброски. Посмотрим", - сказал Артем.
Артем Милевский: карьера и достижения
- Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 ассиста).
- За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".
- В декабре 2020-го Милевский вернулся в Украину, подписав контракт с "Минаем". Этот клуб стал последним в его карьере.
- С киевским "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. С "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды обладателем Суперкубка страны. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.
- Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными выходками за пределами поля.
Конфликт с Блохиным, из-за которого Милевский покинул "Динамо"
Милевский покинул "Динамо" из-за ссоры с Блохиным. В 2012 году нападающий был переведен в дублирующий состав, а в 2013 году ушел из киевского клуба.
Позже тренер объяснял свое решение словами: "Я пьяных тренировать не умею". По словам Блохина, Милевский приходил на тренировки пьяным. При этом Блохин отрицал, что решение о переводе игрока в дубль было как-то связано с тем, что Милевский явился на представление тренера в "Динамо" в халате.
Позже агент Милевского Александр Панков сообщил, что нападающий жалел о том, что не извинился перед тренером: "После той ссоры Артем честно и открыто сказал, что самая большая ошибка в его карьере то, что он не извинился перед Блохиным. Он бы до сих пор играл в "Динамо".