Экс-бомбардир "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который недавно трогательно завершил карьеру, признался, что планирует организовать прощальный матч.

36-летний экс-нападающий по этому поводу дал комментарий для ПроФутболDigital.

"Прощальный матч будет в апреле. Пока никто об этом не знает. Какой формат? Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать. А как мы сделаем - есть наброски. Посмотрим", - сказал Артем.

Милевский покинул "Динамо" из-за ссоры с Блохиным. В 2012 году нападающий был переведен в дублирующий состав, а в 2013 году ушел из киевского клуба.

Позже тренер объяснял свое решение словами: "Я пьяных тренировать не умею". По словам Блохина, Милевский приходил на тренировки пьяным. При этом Блохин отрицал, что решение о переводе игрока в дубль было как-то связано с тем, что Милевский явился на представление тренера в "Динамо" в халате.