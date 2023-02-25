Два бразильских легионера санкт-петербургского"Зенита" получили российское гражданство. Как сообщает официальный сайт клуба, новыми владельцами паспортов с двуглавым гербом стали Малко и Клаудинью.
Соответствующий указ под номером 118 появился на портале правовой информации России 24 февраля 2023-го года. Его подписал президент РФ Владимир Путин. Всего в этот день 34 человека получили российское гражданство – среди них и два вышеназванных футболиста.
"Зенит" не замедлил с поздравлениями и в достаточно лаконичном, но очень пафосном стиле обратился к своим исполнителям:
"Футбольный клуб" Зенит" поздравляет Малкома и Клаудиньо с новым статусом и с большой привилегией стать гражданами нашей страны", - говорится в сообщении российского клуба в Twitter.
Отметим, что Малком выступает за "Зенит" с 2021-го года, а Клаудинью с 2019-го. Чтобы получить российский паспорт нужно не менее пяти лет проживать на постоянной основе на территории РФ с максимальным временем выезда на три месяца.
Однако футболисты могли воспользоваться "законом Путина", который диктатор утвердил в 2020-м году. Его правила гласят, что те, кто обладает профессией, которая представляет высокий интерес для России, могут получить гражданство по упрощенной схеме – после года проживания и работы на территории страны.
Правда в ближайшее время футболисты не смогут выступать за сборную России. Для этого Клаудиньо и Малкому все равно нужно будет подождать как минимум до 2024-го и 2026-го года соответственно. Догмы закона ФИФА требуют все же соблюсти правила пятилетнего проживания на территории страны.
Кроме этого футболисты должны не выступать за любую взрослую сборную до этого: на обоих они имеют ноль проведенных матчей в составе основной команды сборной Бразилии. Однако ранее Клаудиньо и Малком выступали в составе олимпийской сборной Бразилии, в том числе становились золотыми медалистами в Токио в 2021-м году. Но этот турнир не проходил под эгидой ФИФА, поэтому правила этой организации здесь не действуют.
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