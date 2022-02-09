Президент АФУ Сергей Владыко рассказал о психологической нагрузке, которую пережили украинские футзалисты.

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал, что наша национальная команда перед полуфиналом Евро-2022 против России находилась под серьезным напряжением.

Слова главы АФУ приводит Tribuna.com.

"У меня жена говорит: "Не боишься, если обыграете Россию, то Путин начнет третью мировую?". И она не шутила. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем - сами россияне уже боятся", - сказал Владыко.

Также спортивный функционер добавил:

"Еще раз хочу напомнить аспект важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого бешеного давления никто не получал.

Первые моменты, первые стартовые минуты - наверное, вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, который имеет сердце, который через это никогда не проходил.

Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они так же читают, видят, живут, общаются с родными", - пояснил Владыко.

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