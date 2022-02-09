Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал, что наша национальная команда перед полуфиналом Евро-2022 против России находилась под серьезным напряжением.
Слова главы АФУ приводит Tribuna.com.
"У меня жена говорит: "Не боишься, если обыграете Россию, то Путин начнет третью мировую?". И она не шутила. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем - сами россияне уже боятся", - сказал Владыко.
Также спортивный функционер добавил:
"Еще раз хочу напомнить аспект важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого бешеного давления никто не получал.
Первые моменты, первые стартовые минуты - наверное, вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, который имеет сердце, который через это никогда не проходил.
Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они так же читают, видят, живут, общаются с родными", - пояснил Владыко.
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Украина - Россия: как играли на Евро-2022
- Матч 1/2 финала россияне выиграли у украинцев со счетом 3:2.
- В финале Россия уступила Португалии, а Украина в матче за бронзовые медали проиграла Испании.