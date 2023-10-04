Во вторник, 3 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" играл против "Наполи".
Встреча команд проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и завершилась победой испанского клуба.
Счет в игре был открыт на 19-й минуте - забил защитник "Наполи" Лео Эстигор. Спустя восемь минут "сливочным" удалось сравнять счет - отличился бразильский вингер Винисиус Жуниор. На 34-й минуте "Реал" вышел вперед благодаря голу английского полузащитника Джуда Беллингема.
На 54-й минуте встерчи полузащитник "Наполи" Петр Зелиньски реализовал пенальти и сравнял счет. На 78-й минуте мощным ударом из-за пределов штрафной площади отметился полузащитник "Реала" Федерико Вальверде, а мяч записали как автогол Алекса Мерета.
"Наполи" - "Реал" - 2:3
Голы: Эстигор, 19, Зелиньски, 54 пен - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 автогол
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен
"Реал" Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75)
Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89)
Обзор матча:
В другом поединке этой группы португальская "Брага" благодаря фантастическому камбэку победила берлинский "Унион".
"Унион" Берлин - "Брага" - 2:3
Голы: Беккер, 30,37 - Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4
Обзор матча:
После двух туров мадридский "Реал" с 6 очками занимает первое место в группе C. Далее идут "Наполи" и "Брага" - по три очка. "Унион" Берлин занимает последнее место - 0 очков.
В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет против "Браги", а "Унион" Берлин встретится с "Наполи".