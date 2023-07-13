Джердан Шакири помог "Чикаго Файр" разгромить "Монреаль".

В ночь на 13 июля состоялся поединок чемпионата США по футболу, в котором встречались "Чикаго Файр" и "Монреаль".

Игра проходила на стадионе "Солджер Филд" и завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Чикаго.

Хозяева поля забили все три гола в первом тайме. Счет был открыт на 9-й минуте - отличился Брайан Гутьеррес. Второй мяч был забит на 11-й минуте - с передачи Джердана Шакири забил Марен Гайле-Селасси.

На 33-й минуте звездный швейцарский вингер забил уже сам - экс-звезда "Баварии" мощным выстрелом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч точно в "девятку" ворот соперника.

"Чикаго Файр" - "Монреаль" - 3:0

Голы: Гутьеррес, 9, Гайле-Селасси, 11, Шакири, 33

Видео гола Шакири и обзор матча:

Отметим, что Джердан Шакири сыграл 16 матчей в нынешнем сезоне МЛС, забив 2 гола и отдав 2 результативных передачи.

В составе "Чикаго Файр" звездный швейцарский футболист играет с февраля 2022 года. Всего за американский клуб он сыграл 48 игр, отличившись 9 голами и 10 ассистами.

Добавим, что после 22-х сыгранных туров "Чикаго Файр" с 29 баллами идет на 9-й строчке в турнирной таблице МЛС. "Монреаль" набрал 26 очков и занимает 10-е место.

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