23-летний Рики Пуч помог своей команде одержать победу в матче МЛС.

В ночь на 9 июля в рамках чемпионата США по футболу состоялся поединок "Лос-Анджелес Гэлакси" против "Филадельфии Юнион".

Игра проходила на стадионе "Дигнити Хелс Спортс Парк" и завершилась победой "Гэлакси" со счетом 3:1.

Потрясающим голов в этой игре отличился воспитанник каталонской "Барселоны" Рики Пуч. 23-летний испанский полузащитник на 76-й минуте встречи отправил мяч в "девятку" мощным ударом из-за пределов штрафной площадки.

"ЛА Гэлакси" - "Филадельфия" - 3:1

Голы: Бойд, 15, Мбаизо, 45+1 (аг), Пуч, 76 - Уре, 36

Видео гола Рики Пуча и обзор матча:

В этом сезоне Рики Пуч сыграл 19 матчей за "ЛА Гэлакси", забил два гола и отдал три результативных передачи.

Добавим, что за "Гэлакси" также выступает экс-звезда "Шахтера" Дуглас Коста. В этой игре он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Результативными действиями бразилец не отличился, на 68-й он заработал желтую карточку.

"ЛА Гэлакси" заработал 22 очка за 21 сыгранный матч и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

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