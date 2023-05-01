Карлос Де Пена принес победу своей команде в 3-м туре Серии А.

В ночь на 1 мая состоялся поединок 3-го тура бразильской Серии А, в котором "Интернасьонал" на своем поле играл против клуба "Гояс".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в игре, который и принес победу "Интеру", забил бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена. После розыгрыша углового уругвайский футболист мощно пробил с линии штрафной - мяч залетел под перекладину.

"Интернасьонал" - "Гояс" - 1:0

Гол: Де Пена, 53

Видео гола:

Стоит отметить, что "Интернасьонал" идет без поражений в начале нового сезона чемпионата Бразилии по футболу. В активе команды 7 очков и четвертая позиция в турнирной таблице лиги. "Гояс" с 3 баллами идет на 15-й строчке. Лидирует в бразильском первенстве "Ботафогу", в активе которого 9 очков.

В новом сезоне Де Пена сыграл во всех трех матчах, в которых отметился 1 голом.

Напомним, Карлос Де Пена защищал цвета киевского "Динамо" в период с 2019 по 2022 год. За "бело-синих" уругвайский полузащитник сыграл 102 матча, забил 19 голов и отдал 19 голевых передач.

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