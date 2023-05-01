В ночь на 1 мая состоялся поединок 3-го тура бразильской Серии А, в котором "Интернасьонал" на своем поле играл против клуба "Гояс".
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол в игре, который и принес победу "Интеру", забил бывший полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена. После розыгрыша углового уругвайский футболист мощно пробил с линии штрафной - мяч залетел под перекладину.
"Интернасьонал" - "Гояс" - 1:0
Гол: Де Пена, 53
Видео гола:
Стоит отметить, что "Интернасьонал" идет без поражений в начале нового сезона чемпионата Бразилии по футболу. В активе команды 7 очков и четвертая позиция в турнирной таблице лиги. "Гояс" с 3 баллами идет на 15-й строчке. Лидирует в бразильском первенстве "Ботафогу", в активе которого 9 очков.
В новом сезоне Де Пена сыграл во всех трех матчах, в которых отметился 1 голом.
Напомним, Карлос Де Пена защищал цвета киевского "Динамо" в период с 2019 по 2022 год. За "бело-синих" уругвайский полузащитник сыграл 102 матча, забил 19 голов и отдал 19 голевых передач.