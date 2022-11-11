Мадридский "Реал" сохранил отставание от "Барселоны" в два очка в турнирной таблице чемпионата.

В четверг, 10 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" играл против "Кадиса".

Поединок проходил в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме команда Карло Анчелотти владела мячом 70% игрового времени и нанесла по воротам соперника восемь ударов, трижды попав в створ. Одна из попыток оказалась успешной – на 40-й минуте Эдер Милитао забил головой после подачи Тони Крооса.

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При этом "Кадис" ни разу не потревожил Тибо Куртуа: два их удара оказались неточными, один был заблокирован. Во втором тайме к голевой передаче добавил забитый мяч Кроос – немецкий полузащитник "Реала" отличился потрясающим голом из-за пределов штрафной площади на 70-й минуте игры.

"Кадис" не собирался уходить с поля без гола престижа, а его автором стал Лукас Перес. Бывший форвард львовских "Карпат" забил гол после грубой ошибки Тибо Куртуа.

"Реал" - "Кадис" - 2:1

Голы: Милитао, 40, Кроос, 70 - Перес, 82

"Реал": Куртуа, Васкес (Начо, 88), Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Камавинга, 85), Чуамени, Кроос, Вальверде, Родриго (Себальос, 82), Винисиус

"Кадис": Ледесма, Карселен, Фали Хименес, Кала (Хосе Мари, 73), Эспино, Алехо (Бонгонда, 56), Феде, Алькарас (Окампо, 56), Собрино (Негредо, 78), Алекс, Лосано (Лукас Перес, 72)

Предупреждения: Милитао, 19, Винисиус, 28, Алаба, 37 - Фали Хименес, 28, Собрино, 44, Алехо, 55

Обзор матча:

Для команды Карло Анчелотти это 11-я победа в текущем сезоне чемпионата Испании.

"Реал" с 35 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая на два очка от "Барселоны". "Кадис" располагается на 19-й позиции (11 очков).

Напомним, в предыдущем туре "сливочные" впервые проиграли в Примере – "Райо Вальекано" со счетом 2:3.

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