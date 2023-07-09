Мауро Икарди может подписать полноценный контракт с турецким грандом.

Звездный аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди подпишет полноценный контракт с "Галатасараем".

Как сообщает L'Equipe, турецкий гранд согласовал с парижанами трансфер 30-летнего футболиста. Сделка будет закрыта в ближайшее время.

По информации источника, ПСЖ согласился отпустить Икарди в "Галатасарай" за 10 миллионов евро.

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Мауро Икарди присоединился к ПСЖ в 2019 году. Его трансфер обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

В составе ПСЖ аргентинец сыграл 92 матча, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.

В прошлом сезоне ПСЖ отдал Икарди в аренду "Галатасараю". В прошлом сезоне в составе турецкого клуба Мауро сыграл 26 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 8 голевых передач.

С турецким клубом Икарди стал чемпионом Турции по футболу.

Напомним, ПСЖ в начале июня покинул легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Он отказался продлевать свой контракт с парижанами и на правах свободного агента перебрался в американский "Интер Майами".

Кроме того, парижский гранд уволил главного тренера команды Кристофа Галтье и назначил на его место титулованного испанца Луиса Энрике.

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