ПСЖ идет на первом месте в своей группе Лиги чемпионов.

Во вторник, 25 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и "Маккаби".

Встречу принимал стадион "Парк де Пренс" в Париже. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу парижан.

На 19-й минуте Лионель Месси после паса Килиана Мбаппе открыл счет в матче. На 32-й минуте Мбаппе укрепил преимущество хозяев. На 35-й минуте Неймар довел счет до разгромного. Спустя три минуты Абдулайе Сек после паса Омера Атцили сократил разницу в счете.

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На 45-й минуте Месси с передачи Мбаппе оформил дубль. Во втором тайме Сек также оформил дубль. Вскоре Мбаппе забил свой второй гол в этой встрече.

Затем Шон Гольдберг отправил мяч в свои ворота, а Карлос Солер установил итоговый счет в игре - 7:2.

ПСЖ - "Маккаби" Хайфа - 7:2

Голы: Месси, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (аг), Солер, 84 - Сек, 38, 50

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Кимпембе, 79), Бернат, Витинья (Зайре-Эмери, 79), Руис (Сарабия, 83), Санчеш (Солер, 68) - Месси, Мбаппе (Экитик, 79), Неймар

"Маккаби" Хайфа: Коэн, Сек, Батубинсика, Голдберг, Корнуд (Менахэм, 70), Мохамед (Арад, 83), Лави, Абу Фани (Мейр, 70), Ацили (Давид, 68), Пьерро (Рукавица, 83), Чери

Предупреждения: Неймар, Рамос - Сек, Чери, Ацили, Лави

Обзор матча:

Стоит отметить, что результативность Лионеля Месси в игре против "Маккаби" позволила ему обновить один из рекордов Лиги чемпионов, сообщает Opta Joe в Твиттере.

Как отмечает источник, Лионель Месси стал самым возрастным игроком в истории Лиги чемпионов, который дважды забил и дважды отдал голевую передачу в одной игре (35 лет, 123 дня).

Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 16 встречах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

После пяти игр в турнирной таблице группы H лидирует ПСЖ, в активе которого 11 набранных очков, столько же баллов и у "Бенфики", которая идет второй. "Маккаби" с 3 очками занимает третье место в квартете, "Ювентус" (3) - замыкает таблицу.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", до этого в самом престижном еврокубке победу одержал "Челси" под руководством Томаса Тухеля.

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