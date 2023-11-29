ПСЖ избежал поражения в игре с "Ньюкаслом" благодаря пенальти в компенсированное время.

Во вторник, 28 ноября, состоялся поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ противостоял "Ньюкаслу".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась вничью.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте - гол после передачи Мигеля Альмирона забил нападающий "Ньюкасла" Александер Исак. Спастись парижанам от фиаско удалось в компенсированное ко второму тайму время. Судья назначил очень спорный пенальти в ворота "сорок", который на 90+8-й минуте реализовал Килиан Мбаппе.

Видео дня

ПСЖ – "Ньюкасл" - 1:1

Голы: Мбаппе 90+8 (пен) - Исак 24

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Перейра (Рамуш 85), Эрнандес, Руис, Угарте (Витинья 62), Ли (Асенсио 82), Дембеле, Коло Муани (Барколя 62), Мбаппе

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселс, Шер, Ливраменто, Майли, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Гордон

Предупреждения: Угарте 36, Ли 54, Дембеле 58, Шкриньяр 60, Доннарумма 72, Рамуш 90+5 - Жоэлинтон 22, Альмирон 88, Поуп 90+3

Обзор матча:

В другом матче этой группы дортмундская "Боруссия" обыграла в гостях "Милан" со счетом 3:1.

"Милан" - "Боруссия" Д - 1:3

Голы: Чуквуэзе 37 - Ройс 10 (пенальти), Байно-Гиттенс 59, Адееми 69

"Милан": Меньян, Эрнандес, Томори, Тиав (Крунич 53), Калабрия, Рейндерс, Адли (Траоре 77), Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Чуквуэзе (Йович 77)

"Боруссия" Д: Кобель, Бенсебаини, Шлоттербек (Озкан 55), Гуммельс, Риерсон, Забитцер, Джан, Байно-Гиттенс, Ройс (Брандт 79), Мален (Адееми 55), Фуллькруг

Предупреждения: Томори 67, Джан 90+6

Обзор матча:

Ничья в этой игре позволила ПСЖ набрать 7 очков и сохранить за собой второе место в группе F. "Ньюкасл" с 5 баллами занимает второе место. Лидирует в группе "Боруссия" Дортмунд, которая набрала 10 очков. "Милан" с 5 баллами идет на последнем месте.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд сыграет против ПСЖ, а "Милан" встретится с "Ньюкаслом".

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