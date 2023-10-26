ПСЖ лидирует в группе F, набрав 6 очков за три тура.

В среду, 25 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором ПСЖ принимал "Милан".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась разгромной победой французского клуба.

Начало разгрому "Милана" положил Килиан Мбаппе - на 32-й минуте встречи француз эффектно разобрался с защитником "россонери" и пробил точно в угол ворот. Во втором тайме парижане забили еще дважды - отличился Рандаль Коло Муани и Ли Кан Ин. Ассистировали им Усман Дембеле и Уоррен Заир-Эмери.

Видео дня

ПСЖ - "Милан" - 3:0

Голи: Мбаппе 32, Коло Муани 53, Ли Кан Ин 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриниар, Л. Эрнандес, Заир-Эмери, Угарте (Ф. Руис 71), Витинья, Дембеле (Ли Кан Ин 71), Коло Муани (Рамуш 82), Мбаппе

"Милан": Меньян, Калулу, Тиав (Калабрия 46), Томори, Т. Эрнандес, Муса (Побега 77), Крунич (Адли 77), Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

Предупреждения: Хакими 16, Дембеле 44 - Тиав 4, Крунич 7, Томори 61, Калулу 62

Обзор матча:

В другом поединке этой группы дортмундская "Боруссия" обыграла в гостях "Ньюкасл". Победу немецкому клубу принес гол Феликса Нмечи.

"Ньюкасл" - "Боруссия" Дортмунд - 0:1

Гол: Нмеча 45

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Таргетт 70), Лонгстафф (Тонали 65), Гимараес, Жолинтон (Мерфи 65 (Виллок 70)), Альмирон, Исак (Уилсон 15), Гордон

"Боруссия": Кобель, Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Забитцер, Джан (Озджан 43), Нмеча (Рейна 79), Ройс (Адееми 63), Фуллькруг (Алле 79), Мален (Зюле 78)

Предупреждение: Гимараес 80

После трех туров лидирует в группе F ПСЖ, набравший 6 очков. Далее расположились "Боруссия" и "Ньюкасл" - по 4 очка. Замыкает квартет "Милан" с 2 баллами в активе.

Вас также могут заинтересовать новости: