Ярослав Ракицкий не разделяет решение УЕФА.

Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который выступает за "Зенит", выразил мнение, что УЕФА должен перестать разводить украинские и российские клубы, а также национальные сборные в турнирах под своей эгидой.

Об этом Ракицкий сказал, отвечая на вопрос издания "Спорт-Экспресс" о том, правильно ли поступает УЕФА.

"Я бы, наоборот, хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально", - сказал Ракицкий.

Также он прокомментировал то, что его не вызывают в сборную Украины даже после ухода Андрея Шевченко:

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"Все то же самое. Все в сборные уезжают, а я тут тренируюсь!".

УЕФА разводит Украину и Россию: справка

УЕФА начал разводить украинские и российские клубы в еврокубках, а также сборные Украины и России с 2014 года после оккупации Крыма и начала российской агрессии на Донбассе.

Сборные Украины и России единственный раз встречались друг с другом в рамках квалификации на Евро-2000 - в 1998 и 1999 годах. Украина выиграла дома (3:2), а в гостях сыграла вничью (1:1) с легендарным голом Андрея Шевченко.

На клубном уровне в официальных матчах Украина и Россия в последний раз пересекались в 2011 году, когда "Шахтер" и "Зенит" попали в одну группу в Лиге чемпионов. Матч в Донецке тогда завершился вничью (2:2), а в Санкт-Петербурге выиграли хозяева (1:0).

Ранее УЕФА официально подтвердил, что сборные Украины и России не смогут встретиться в рамках квалификации ЧМ-2022.

Автор: Антон Дударь