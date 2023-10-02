"Валенсия" опустилась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В воскресенье, 1 октября, состоялся поединок восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором "Бетис" принимал "Валенсию".

Игра проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

В первом тайме футболистам "Бетиса" удалось отличиться один раз - на 41-й минуте гол в ворота "летучих мышей" забил Ассане Диао.

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Во втором тайме хозяева поля огорчили "Валенсию" еще дважды. На 52-й минуте гол в составе "Бетиса" забил Марк Рока, ассистировал ему Иско. На 85-й минуте Эз Абде забил третий мяч "зелено-белых" и поставил точку в этой игре.

"Бетис" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Эз Абде, 85

"Бетис": Браво, Бельерин, Песселья, Бартра (Рияд, 46), Миранда, Гвидо Родригес (Альтимира, 88), Рока, Родри, Иско (Карвалью, 62), Диао (Абде, 72), Айосе Перес (Борха Иглесиас, 72)

"Валенсия": Мамардашвили, Паулиста, Москера, Диахаби, Озкачар, Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра, Фран Перес (Домингес, 77), Алмейда (Гильямон, 68), Госальбес (Диего Лопес, 46), Яремчук (Дуро, 46)

Предупреждения: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 - Озкачар, 40, Паулиста, 43

Обзор матча:

Отметим, что Роман Яремчук впервые вышел на поле в основном составе "Валенсии". Украинский нападающий сыграл 45 минут, после чего был заменен.

Статистический портал WhoScored поставил Яремчуку за эту игру среднюю оценку - 6,0 балла. Лучшим игроком матча был признан защитник "Бетиса" Херман Песселья - 8,2 балла.

После восьми туров в активе "Валенсии" 10 набранных очков. Команда Романа Яремчука идет на 9-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 12 баллами занимает 7-е место. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал", набравший 21 очко.

В следующем туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграет против "Мальорки", а "Бетис" встретится с "Алавесом".

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