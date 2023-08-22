Одним из организатором игры выступает младший сын, сбежавший в Россию.

Родные легендарного украинского футболиста, полузащитника Ильи Цымбаларя, известного как "Циля", выступили с протестом против проведения в Москве матча памяти о спортсмене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в медиацентре "Украина-Одесса" заявили вдова футболиста Ирина Цымбалар и его старший сын, детский тренер Сергей.

По их данным, в начале сентября российский ФК "Спартак" запланировал в Москве показательный товарищеский матч памяти Цымбаларя, который когда-то выступал за эту команду. Одним из организаторов мероприятия стал младший сын футболиста – Олег, сбежавший в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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По данным Сергея, его брат уехал в РФ в конце августа-начале сентября 2022 года, не поставив родственников в известность о своем решении покинуть родину. Как утверждает С. Цымбаларь, о переезде брата родные узнали значительно позже, когда тот начал в Москве раздавать интервью, спекулируя именем отца. Они предполагают, что Олег был зомбирован российской пропагандой и ему посулили большие деньги за возможность такого пиара.

"Этот матч – абсурд. Нас не спрашивали согласия, мы категорически против его проведения. Я буду биться за то, чтобы он не прошел. Как вы (россияне – УНИАН) можете проводить такую игру, когда в Одессе над папиной могилой летают ракеты?!", - подчеркнул Сергей Цымбаларь.

Как отмечают вдова и старший сын футболиста, в Москву на так называемый товарищеский матч приглашены такие знаменитые футболисты, как Флоран Малуда, Сантьяго Каньисарес, Фернандо Морьентес, Эммануэль Адебайор. Цымбалари выражают недоумение по этому поводу, так как легендарный полузащитник не был с ними знаком и не пересекался на поле.

"Хочу к ним обратиться: подумайте хорошо – вы едете в страну-агрессор, которая напала на родину Ильи Цымбаларя и бомбит его родной город. Хотите отдать дань его памяти? Уважаете его, как футболиста мирового уровня? Тогда приезжайте в Одессу – постоим вместе на могиле. И на его родине организуем матч в его честь", - заявил Сергей Цымбаларь.

Он также отметил, что московский "Спартак", за который в свое время выступал одесский полузащитник, непорядочно с ним обошелся. В частности, не отпустил "Цилю", когда его приглашали большие клубы - итальянские "Перуджи", "Лацио" и лондонский "Арсенал", а позднее списали как "отработанный материал".

Цымбаларь вернулся в Одессу, где умер в 2013 году. По словам родных, никто из "Спартака" не приехал на похороны и не выразил соболезнования.

"Этот товарищеский матч – просто кощунство. Особенно, на фоне того, что происходит (нападение РФ на Украину – УНИАН). Мы не хотим, чтобы он состоялся. Мой муж был воспитанником ФК "Черноморец" и здесь его родина", - акцентирует Ирина Цымбаларь.

По словам родных, предстоящим мероприятием в Москве возмущены многие спортсмены, в частности первый тренер "Цили" - Эдвард Лучин, который сейчас проживет в США. После смерти своего воспитанника, он оказал содействие в установке памятника и проведении памятных матчей в Одессе. Тогда Лучин обращался за помощью в московский клуб, но реакции не было.

Также последовала реакция от ФК "Черноморец". Отмечается, что в 2016 году в Одессе был сыгран матч памяти Цымбаларя. На игру прибыло немало знаменитостей, с которыми "Циля" играл в течение своей звездной карьеры. Но многие его "друзья" проигнорировали мероприятие, прикрывшись "беспокойной ситуацией в Одессе". На матч не приехали "славные" игроки страны-агрессора, представители клуба "Спартак". Эти игроки наплевали на память об одноклубнике и друге.

"И вот 2023 год. Бурлит война, каждый день Москва забрасывает ракетами Украину, под огнем Киев и Львов, Харьков и родная для Ильи Одесса. Верх цинизма уничтожать Одессу и в то же время звать футбольных звезд прошлого, пенсионеров-гастролеров на матч памяти выдающегося украинца", - акцентируют в "Черноморце".

В одесском клубе утверждают, россияне хотят использовать имя легендарного полузащитника, чтобы продемонстрировать футбольному сообществу свою якобы активную футбольную жизнь.

Илья Цымбаларь: карьера

Илья Цымбаларь (17 июня 1969-28 декабря 2023) родился и умер в Одессе. Легендарный полузащитник, известный как "Циля". Участник первого в истории матча сборной Украины. Играл в составе "Динамо", СКА, "Черноморца".

В 1993 году Цымбаларь вместе со своим одноклубником Юрием Никифоровым принял предложение присоединиться к московскому "Спартаку". В 1999 году клуб расторг контракт с Цымбаларем. В 2001 году Цымбаларь пополнил состав "Анжи", который стал последним клубом в его игровой карьере. Одессит завершил игровую карьеру в 2002 году. Еще некоторое время был тренером.

В сентябре 2014 года в честь Ильи Цымбаларя открыли звезду под его именем на Аллее славы "Черноморца", которая находится в парке им. Тараса Шевченко.

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