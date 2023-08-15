Матч организовывает сын Ильи Цымбаларя, который после начала полномасштабного вторжения РФ переехал из Одессы в Москву.

9 сентября в Москве пройдет матч памяти российского и украинского футболиста Ильи Цымбаларя.

В этом поединке сыграют ветераны московского "Спартака" и сборная мира, в составе которой сыграют ряд легендарных футболистов, сообщают пропагандистские росСМИ.

В частности, участие в этой игре примут Фернандо Мориентес, Эммануэль Адебайор, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие звезды мирового футбола.

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Их участие подтвердил сын Олега Цымбаларя, который является организатором этой встречи.

"Мы действительно выбрали дату - 9 сентября. Хотим провести матч звезд в рамках лиги легенд. Мы пригласим легенд "Спартака" и сборной мира. Точные фамилии участников? Нам уже дали добро на участие Малуда, Абидаль и Адебайор. Мы продолжаем заниматься формированием состава сборной мира. Думаю, что все получится", - заявил Олег Цымбаларь в комментарии росСМИ.

Стоит отметить, что Олег Цымбаларь жил в Одессе до полномасштабного вторжения РФ, однако переехал в Москву из-за ракет.

"Однажды гулял с сыном на улице и над нами взорвалась ракета. Он очень испугался - это стало сигналом для меня все бросить и отправить родных в Москву.

Конечно, сложно было бросить все, что накопили за годы жизни в Одессе, но я еще молод - смогу обеспечить семью.

В Одессе осталась недвижимость, работа, бизнес, который я строил в течение пяти лет.

Прошлой весной должно было заканчивать строительство коттеджа и приступать к следующему, а в перспективе хотелось бы выйти на застройку целых улиц. Но такова жизнь, с этим надо смириться и двигаться дальше", - рассказал Олег Цымбаларь в интервью для росСМИ.

Добавим, что Илья Цымбаларь умер в 2013 году в возрасте 44 лет. Бывшего футболиста сборных Украины и России, "Черноморца", "Спартака" и других клубов похоронили в Одессе.

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