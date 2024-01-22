Андрей Лунин поддержал своего конкурента Кепу Аррисабалагу, пропустившего два мяча от главного аутсайдера лиги.

В воскресенье, 21 января, мадридский "Реал" одержал волевую победу против "Альмерии" (3:2) в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги.

Ворота "сливочных" в этой игре защищал Кепа Аррисабалага. Испанский голкипер пропустил первый гол от главного аутсайдера лиги уже на 38-й секунде игры. А на 43-й минуте команда Анчелотти "горела" 0:2. Во втором тайме мадридцы совершили камбэк и вырвали победу благодаря голам Беллингема, Винисиуса и Карвахаля.

После матча вратарь "сливочных" Кепа Аррисабалага был признан худшим игроком этой встречи. Статистический портал Sofascore поставил испанцу 6,2 балла, что является самой низкой оценкой среди всех игроков "Реала".

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Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин прокомментировал провальное выступление своего конкурента, в частности, первый пропущенный гол, за который испанцу прилетело много критики от болельщиков. Стоит отметить, что украинец не стал критиковать Кепу, а наоборот, выразил ему поддержку.

"В этой ситуации было легко поддаться обману, поскольку соперник находился на очень близком расстоянии, и у Кепы было мало времени на реакцию", - приводит слова Лунина Defensa Central.

Добавим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 12 матчей (11 пропущенных голов, пять "сухих" игр). Кепа Аррисабалага в 18 матчах пропустил 18 голов, а в семи матчах сохранил ворота "сухими".

"Реал" занимает второе место в Ла Лиге, уступая "Жироне" одно очко и имея игру в запасе.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" 27 января сыграет против "Лас-Пальмаса".

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