Даниил Сикан с нескольких метров не смог поразить пустые ворота "Селтика".

Во вторник, 25 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встречался с шотландским "Селтиком".

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Однако, у "горняков" была возможность вырвать победу в этой встрече. На 71-й минуте игры Михаил Мудрик прорвался по правому флангу, ушел от защитника и отдал пас в центр штрафной на абсолютно свободного Даниила Сикана, однако форвард донецкого клуба с нескольких метров не смог отправить мяч в пустые ворота.

Британское издание The Sun, которое любит гоняться за громкими заголовками, на своем сайте опубликовало новость с заголовком:

Видео дня

"Худший за все время? Смотрите, как игрок "Шахтера" Даниил Сикан сделал "промах сезона" в матче против "Селтика".

Видео промаха Сикана:

Mudryk attığı gole bir de asist eklemek istedi ama Sikan sağ olsun şu pozisyonu kaçırdı. Akıl tutulması resmen... pic.twitter.com/lVsQKEGMEN — Tuna (@Tunnaaa_) October 25, 2022

Стоит отметить, что главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич и Михаил Мудрик выразили слова поддержки Сикану после игры и призвали сделать это и других.

"Конечно, Даниил расстроен, что не забил тот мяч, но он является частью команды, а команда забивает вместе и проигрывает вместе. Это неотъемлемая часть футбола, и мы воспринимаем это как футбол. Мы должны поддержать его.

Поддерживая его, мы поддерживаем самих себя и команду.

Что не убивает тебя, то делает сильнее. И мы - семья. На самом деле семья. И все ребята уже к нему подошли, все тренеры", - сказал Йовичевич.

"Хочу попросить всех своих болельщиков поддержать этого казака. У всех бывают неудачные дни. То, как он выходит и с каким желанием играет, заслуживает поддержки. Спасибо за понимание", - написал Мудрик в своем Инстаграме.

Селтик - Шахтер: после матча

За пять сыгранных матчей в рамках группового турнира ЛЧ "горняки" заработали 6 очков и занимают третье место в турнирной таблице группы F. "Селтик" с 2 баллами идет на последнем месте. Лидером этого квартета является мадридский "Реал", заработавший 10 баллов, вторая строчка за "Лейпцигом", в активе которого 9 очков.

Ничья в игре с "Селтиком" позволила "Шахтеру" гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы.

Также "горняки" сохраняют шансы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого им нужно обыграть в последнем туре "РБ Лейпциг".

Поединок 6-го тура "Шахтер" - "РБ Лейпциг" запланирован на 2 ноября. Игра пройдет в Варшаве. Также в этот день "Реал" на своем поле примет "Селтик".

Михаил Мудрик является лучшим бомбардиром "Шахтера" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В активе украинского нападающего 3 забитых гола и две результативных передачи.

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