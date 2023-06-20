"Реал" арендовал опытного нападающего сборной Испании Хоселу.

Мадридский "Реал" накануне объявил о переходе опытного нападающего "Эспаньола" и национальной сборной Испании Хоселу.

33-летний форвард будет играть за "сливочных" на правах аренды.

Во вторник, 20 июня, мадридский "Реал" провел традиционную презентацию новичка команды.

Видео дня

Стоит отметить, что Хоселу взял себе 14 номер, который ранее носили такие легендарные экс-игроки "сливочных", как Каземиро, Гути, Хаби Алонсо и Рауль.

По информации СМИ, "Реал" заплатит "Эспаньолу" за аренду Хоселу 500 тысяч евро с опцией выкупа за 1,5 миллиона евро.

"Реал" подписал Хоселу в качестве замены французскому форварду Кариму Бензема, который этим летом покинул мадридский клуб и перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

Добавим, что Хоселу является воспитанником мадридского "Реала". Он выступал за молодежную команду клуба с 2009 по 2012 год, забив 40 голов и отдав 8 результативных передач в 73 матчах.

В прошлом сезоне Ла Лиги Хоселу забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах.

Хоселу стал третьим новичком "Реала" в летнее трансферное окно. Ранее в Мадрид перешли Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" и Фран Гарсия из "Райо Вальекано".

Президент "Реала" Флорентино Перес после перехода Хоселу сообщил, что это последний трансфер мадридского клуба этим летом.

Вас также могут заинтересовать новости: