Роберто Де Дзерби согласился с тем, что Тараса Степаненко нужно было выпускать с первых минут.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал отсутствие полузащитника Тараса Степаненко в основе "горняков" на матч Лиги чемпионов с "Реалом".

Де Дзерби признал, что это была его ошибка, отвечая на вопрос YouTube-канала "Бомбардир" о том, что в стартовом составе "Шахтера", возможно, не хватило Степаненко.

"Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит что-то после игры. Но он прав", - сказал Де Дзерби.

Отметим, что Степаненко вышел на замену только на 79-й минуте матча.

Итальянский специалист в послематчевом комментарии также обратил внимание на то, что первый гол "Реал" забил, когда был офсайд:

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"После матча я сказал ребятам, что "Реал" был настоящим "Реалом". А когда "Реал" играет, как настоящий "Реал", это сложно. Играть против них сложно не только "Шахтеру", но и всем командам. Жаль, в первом тайме сыграли хорошо, но пропустили первый гол. Там был офсайд Бензема. Этот момент сделал матч еще сложнее. Кто знает, как было бы дальше. Может, они бы и забили, но первый гол забили из офсайда. Не будь Бензема в той позиции - не было бы гола".

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

"Шахтер" проиграл "Реалу" с разгромным счетом 0:5.

Положение команд в группе D после этого тура: "Шериф" - 6 очков, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

"Горняки" не забили ни одного гола в трех матчах группового этапа.

В 4-м туре "Шахтер" третьего ноября сыграет против "Реала" в Мадриде.

Автор: Антон Дударь