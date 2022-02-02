Бывший футболист донецкого "Шахтера" Марлос вспомнил свой период пребывания в Украине, после того, как стал игроком бразильского "Атлетико Паранаэнсе".
Цитирует 33-летнего Марлоса сайт клуба из Бразилии.
"Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Чувствую любовь болельщиков, игроков и людей, с которыми я работал и жил. Играть за сборную Украины было для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Я имел возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни", - сказал Марлос.
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Марлос: карьера в Украине
- Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провел за "Шахтер" 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- В августе 2021 года Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.