Марлос дал комментарий после того, как подписал контракт с новым клубом.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Марлос вспомнил свой период пребывания в Украине, после того, как стал игроком бразильского "Атлетико Паранаэнсе".

Цитирует 33-летнего Марлоса сайт клуба из Бразилии.

"Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Чувствую любовь болельщиков, игроков и людей, с которыми я работал и жил. Играть за сборную Украины было для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Я имел возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни", - сказал Марлос.

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