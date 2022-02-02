Марлос продолжит свою карьеру в Бразилии.

Атакующий полузащитник Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", подписал контракт с новым клубом.

Бывший игрок сборной Украины Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе". Бразильский клуб официально объявил о переходе.

33-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт с новым клубом до окончания сезона-2021/22.

Марлос будет выступать под 10-м игровым номером.

Читайте такжеОфициально: футболист сборной Украины перешел в немецкий клубДобавим, что "Атлетико Паранаэнсе" занял 14-е место в бразильской Серии А по итогам прошлого сезона, набрав 47 очков за 38 сыгранных матчей.

"Марлос": карьера в Украине