Курьезный эпизод произошел в матче немецкой Бундеслиги.

Футболист "Баварии" Бенжамен Павар не сумел доиграть матч 17-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбуга".

Защитник попал в неловкую ситуацию - ему очень сильно захотелось в туалет.

На 84-й минуте игры главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман готовил замену - Малик Тилман должен был вступить в игру вместо Джамала Мусиалы. Но в этот момент Павар в спешке покинул пределы поля - он не стал дожидаться остановки в игре.

Нагельсману пришлось оставить Мусиалу на поле, а Тилман вышел вместо Павара. А защитник через несколько минут занял место на скамейке запасных.

"Мы хотели провести замену, но в этот момент Бенжи сказал нам по-французски, что должен любой ценой попасть в туалет. Затем он сказал, что может подождать еще несколько секунд, успев за это время сделать несколько хороших передач. Как только мяч оказался на другой половине поля, он воспользовался возможностью удовлетворить свою нужду", - прокомментировал эпизод Нагельсман, которого цитирует lequipe.fr.

— Josh Sim (@JoshSim8) December 17, 2021

"Бавария" в этом матче одержала победу со счетом 4:0.

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Бундеслига: ситуация в турнирной таблице

После 17 матчей "Бавария" набрала 43 очка и оторвалась от своего ближайшего преследователя "Боруссии" Дортмунд на 9 очков.

В топ-четверку также входят "Байер" и "Хоффенхайм", которые набрали по 28 очков (леверкузенцы при этом имеют матч в запасе).

В зоне вылета идут "Штутгарт", "Арминия" и "Гройтер".

Автор: Антон Дударь