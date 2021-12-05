Бавария в ярком матче обыграла главного конкурента в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы на выезде выиграли у дортмундской "Боруссии".

В рамках 14-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд принимала "Баварию". Встреча двух лидеров Бундеслиги завершилась победой "Баварии". Мюнхенцы пропустили первыми, затем вышли вперед, но Эрлинг Холанд сравнял счет в матче. Судьбу встречи решил гол Роберта Левандовски, забитый с пенальти. "Боруссия" Д - "Бавария" - 2:3 Читайте такжеЛевандовски планирует покинуть Баварию: известно, куда хочет перейти поляк Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 - Левандовски, 9, 77 (с пенальти), Коман, 44 "Боруссия" Д: Кобель, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Дауд (Мален, 60), Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллингем, Холанд (Тиггес, 82) "Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65), Левандовски Бундеслига: положение команд "Бавария" в 14 матчах набрала 34 очка и лидирует в Бундеслиге.

"Боруссия" Дортмунд идет на втором месте - у команды в активе 30 очков. "Боруссия" на 3 очка опережает "Байер", который идет третьим. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter