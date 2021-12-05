В рамках 14-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд принимала "Баварию".
Встреча двух лидеров Бундеслиги завершилась победой "Баварии".
Мюнхенцы пропустили первыми, затем вышли вперед, но Эрлинг Холанд сравнял счет в матче. Судьбу встречи решил гол Роберта Левандовски, забитый с пенальти.
"Боруссия" Д - "Бавария" - 2:3
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Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 - Левандовски, 9, 77 (с пенальти), Коман, 44
"Боруссия" Д: Кобель, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82), Джан, Дауд (Мален, 60), Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллингем, Холанд (Тиггес, 82)
"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис, Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо, Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65), Левандовски
Бундеслига: положение команд
- "Бавария" в 14 матчах набрала 34 очка и лидирует в Бундеслиге.
- "Боруссия" Дортмунд идет на втором месте - у команды в активе 30 очков. "Боруссия" на 3 очка опережает "Байер", который идет третьим.