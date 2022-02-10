Знаменитого футболиста мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томаса Мюллера обвинили в жестоком обращении с конем по кличке Дэйв, который живет на конной ферме "Gut Wettlkam", принадлежащей спортсмену и его жене Лизе.
Организация по защите прав животных PETA выступила с жесткой критикой в адрес футболиста за то, что он вместе с супругой допустил травму жеребца, произошедшую при подготовке к сезону размножения.
"Ужасно, что самозваные любители лошадей принуждают животных, находящихся на их попечении, к неестественным половым актам, чтобы получить от них максимальную прибыль. Травм, которые конь получил под наблюдением Лизы и Томаса Мюллер, можно было избежать, они были излишними", - приводит слова представителя PETA Яны Хогер SPORT1.
Отмечается, что ферма "Gut Wettlkam", которой управляют Мюллер и его жена Лиза, продает дозу замороженной лошадиной спермы за 200 евро.
Напомним, что несколькими днями ранее за жестокое обращение с животными наказали защитника сборной Франции и лондонского "Вест Хэма" Курта Зума. В сеть попало видео, на котором француз пинал кошку, которая разбила вазу в его доме.
Томас Мюллер: что известно о футболисте
- Томас Мюллер является воспитанником "Баварии" и всю свою профессиональную карьеру футболиста провел в мюнхенском клубе.
- В составе "Баварии" Мюллер сыграл 611 матчей, в которых отличился 224 забитыми голами и 238 результативными передачами.
- В текущем сезоне на счету Мюллера 20 поединков, в которых он забил 7 голов и оформил 16 результативных передач.
- Мюллер - самый титулованный немецкий футболист в истории. Он является 10-кратным победителем Бундеслиги, 6-кратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов в составе "Баварии". В составе сборной Германии Томас выиграл чемпионат мира 2014 года.
- В сборную Германии вызывается с 2010 года. За нацыональную команду сыграл 110 матчей и забил 42 гола.