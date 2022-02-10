Конь из фермы игрока "Баварии" Томаса Мюллера получил травму при подготовке к сезону размножения.

Знаменитого футболиста мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Томаса Мюллера обвинили в жестоком обращении с конем по кличке Дэйв, который живет на конной ферме "Gut Wettlkam", принадлежащей спортсмену и его жене Лизе.

Организация по защите прав животных PETA выступила с жесткой критикой в адрес футболиста за то, что он вместе с супругой допустил травму жеребца, произошедшую при подготовке к сезону размножения.

"Ужасно, что самозваные любители лошадей принуждают животных, находящихся на их попечении, к неестественным половым актам, чтобы получить от них максимальную прибыль. Травм, которые конь получил под наблюдением Лизы и Томаса Мюллер, можно было избежать, они были излишними", - приводит слова представителя PETA Яны Хогер SPORT1.

Отмечается, что ферма "Gut Wettlkam", которой управляют Мюллер и его жена Лиза, продает дозу замороженной лошадиной спермы за 200 евро.

Напомним, что несколькими днями ранее за жестокое обращение с животными наказали защитника сборной Франции и лондонского "Вест Хэма" Курта Зума. В сеть попало видео, на котором француз пинал кошку, которая разбила вазу в его доме.

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