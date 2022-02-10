Курт Зума принес извинения за свой отвратительный акт жестокости.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) отреагировало на скандал c участием защитника "Вест Хэма" Курта Зума, который избил свою кошку.

"Две кошки сейчас находятся под опекой RSPCA. Нашим приоритетом является и всегда было благополучие этих кошек. Их отвезли на осмотр к ветеринару. Они останутся под нашей опекой, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу об этих кошках.

Мы занимались этим вопросом до того, как видео стало вирусным в интернете, и ведем расследование. Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать комментариев", - сказано в заявлении RSPCA.

"Вест Хэм" наказал Зума вычетом двухнедельной зарплаты. Денежный штраф составил 250 тысяч фунтов.

Средства пойдут на благотворительность, а именно на помощь животным.

Зума извинился за свой неадекватный поступок, но простит ли его общество - большой вопрос.

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