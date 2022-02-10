Курт Зума испортил себе репутацию / фото REUTERS

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) отреагировало на скандал c участием защитника "Вест Хэма" Курта Зума, который избил свою кошку.

"Две кошки сейчас находятся под опекой RSPCA. Нашим приоритетом является и всегда было благополучие этих кошек. Их отвезли на осмотр к ветеринару. Они останутся под нашей опекой, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу об этих кошках.

Мы занимались этим вопросом до того, как видео стало вирусным в интернете, и ведем расследование. Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать комментариев", - сказано в заявлении RSPCA.

"Вест Хэм" наказал Зума вычетом двухнедельной зарплаты. Денежный штраф составил 250 тысяч фунтов.

Средства пойдут на благотворительность, а именно на помощь животным.

Зума извинился за свой неадекватный поступок, но простит ли его общество - большой вопрос.

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Курт Зума: карьера

  • 27-летний француз играл за "Челси" с 2014 по 2021 год. За этот период он также успел побывать в аренде в "Эвертоне" и "Сток Сити".
  • Летом 2021 года Зума присоединился к "Вест Хэму", где играет украинец Андрей Ярмоленко.
  • Курт провел 10 матчей за национальную сборную Франции и забил один гол.