Александр Петраков не будет привлекать игроков с чемпионата России в сборную Украины.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков на мероприятии УАФ посвященном презентации нового тренерского штаба, рассказал, рассчитывает ли на футболистов с украинским паспортом, выступающих в российском чемпионате.

"Хороший вопрос... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России - вы же меня порвете (улыбается), да? Нет? Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос игроков с чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете, пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я - коренной киевлянин, думал, просто пройдусь по городу. Взял - и просто пешком пошел по городу".

"Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону "Динамо" ведет дорога, к музею. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской - фотографии. Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и парни молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Осталось столько и детей, и сирот... Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно", - сказал Петраков.

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Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001 - 2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Артем Будрин