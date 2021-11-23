"Динамо" U-19 сыграет плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

"Динамо" U-19 в пятом туре Юношеской лиги УЕФА на своем поле играло против "Баварии".

Киевляне минимально победили сверстников из мюнхенского клуба. Счет в игре открыд точным ударом Александр Яцык уже на 7-й минуте встречи. Во втором тайме на 69-й минуте Владимир Бражко реализовал пенальти и удвоил преимущество "бело-синих".

Читайте такжеДинамо - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовВ компенсированное время ко второму тайму "Баварии" удалось отквитать один гол. Этот мяч стал первым для мюнхенцев в этом розыгрыше турнира.

"Динамо" одержало уже четвертую победу в турнире (ранее киевляне разбили "Барселону", "Бенфику" и "Баварию" ) при одной ничьей и с 13 очками уверенно лидирует в своей группе. Киевляне гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

"Бавария" проиграла все пять матчей и занимает последнее место в турнирной таблице.

"Динамо" U-19 - "Бавария" U-19 - 2:1

Гол: Яцык, 7, Бражко, 69 пен - Дибрани, 90+1

"Динамо" U-19: Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк (Малыш, 88), Вивчаренко, Яцык (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамишли, 70), Бражко, Попов (Горбач, 89), Волошин, Диалло

Видео голов:

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 8 декабря - в гостях с "Бенфикой".

Автор: Владимир Медяник