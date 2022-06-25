Запрет действует бессрочно, до дальнейших уведомлений.

Исполнительный комитет УЕФА запретил проведение поединков на территории Приднестровья. Запрет действует бессрочно, до дальнейших сообщений.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Чемпион Молдавии "Шериф" не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Такое решение принято в соответствии с предыдущими решениями о дисквалификации российских клубов и сборных, а также из-за войны в Украине.

"Исполнительный комитет УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, что включает обязанность временно не допустить проведения матчей в отдельных регионах, когда этого требует весь спектр обстоятельств. "Шерифу", который будет играть в первом квалификационном раунде ЛЧ, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА до тех пор, пока будет действовать запрет играть в регионе", – говорится в заявлении УЕФА.

В первом раунде квалификации ЛЧ "Шериф" сыграет против боснийского "Зриньски". В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шериф" одолел донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" и занял третью позицию в квартете. Тогда тренером "Шерифа" был украинец Юрий Вернидуб.

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