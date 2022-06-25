Исполнительный комитет УЕФА запретил проведение поединков на территории Приднестровья. Запрет действует бессрочно, до дальнейших сообщений.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Чемпион Молдавии "Шериф" не сможет играть в еврокубках на своем стадионе в Тирасполе. Такое решение принято в соответствии с предыдущими решениями о дисквалификации российских клубов и сборных, а также из-за войны в Украине.
"Исполнительный комитет УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, что включает обязанность временно не допустить проведения матчей в отдельных регионах, когда этого требует весь спектр обстоятельств. "Шерифу", который будет играть в первом квалификационном раунде ЛЧ, было предложено найти альтернативное место проведения игр за пределами Приднестровья для домашних матчей в клубных соревнованиях УЕФА до тех пор, пока будет действовать запрет играть в регионе", – говорится в заявлении УЕФА.
В первом раунде квалификации ЛЧ "Шериф" сыграет против боснийского "Зриньски". В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Шериф" одолел донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал" и занял третью позицию в квартете. Тогда тренером "Шерифа" был украинец Юрий Вернидуб.