УЕФА не вернет российские клубы в еврокубки до завершения войны в Украине.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует возвращать в турниры под своей эгидой российские клубы и сборные.

Отстранение страны-террориста будет в силе до завершения войны в Украине, которую развязала РФ. Такое заявление сделал президент организации Александер Чеферин.

"Россия будет отстранена до конца войны", - приводит слова Чеферина издание Metropolitan.si.

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Также президент УЕФА прокомментировал принятое еще в феврале 2022 года решение прекратить сотрудничество с российской компанией "Газпром".

"Это просто нужно было сделать как символический акт. Матчи смотрят сотни миллионов людей, а мы показывали рекламу этой компании. Мне жаль, что так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что те, кто все еще покупает газ у этой же компании, больше всего кричат на этот счет", - заявил Чеферин.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину УЕФА исключил клубы страны-агрессора из еврокубков, а также отстранил от участия в международных турнирах российские сборные всех возрастов.

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА назначил российских судей на поединок женской Лиги наций.

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