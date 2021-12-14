УЕФА поможет создать единый ТВ-пул для УПЛ.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что УЕФА поможет Украине создать собственную платформу для продажи телевизионных прав, чтобы в Украине появился единый ТВ-пул Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединки УПЛ транслируют телеканалы "Футбол", а также каналы холдинга "1+1 Медиа". Ряд матчей доступен бесплатно на Youtube.

Павелко заявил, что необходимо принимать жесткие решения и создавать единый пул, несмотря на противодействие ряда клубов.

"В Украине отсутствует единый телевизионный пул, и эта ситуация хорошо известна, в частности, в УЕФА. Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по этому вопросу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ поможет увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными", - говорится в заявлении Павелко.

"Более того, УЕФА готов предоставить собственную платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине. Пересказывать вам историю возникновения этой проблемы я не буду - вы все в курсе, почему так произошло. Но сейчас у нас нет другого варианта развития событий - нам нужно принять жесткие решения, за неисполнение которых будут применены дисциплинарные санкции. Это касается не только телевизионных прав - речь идет также о маркетинговых правах. В то же время нам нужно прописать и жесткие требования к транслятору, который победит в тендере, который будет проводиться с помощью УЕФА", - добавил глава УАФ.

"Мы с вами планируем, что со следующего сезона система VAR будет работать на всех матчах УПЛ, поэтому трансляция каждого матча должна отвечать достаточно жестким техническим требованиям", - резюмировал Павелко.

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Автор: Артем Будрин