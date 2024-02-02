Флорентино Перес похвалил Андрея Лунина после матча против "Хетафе".

В четверг, 1 февраля, мадридский "Реал" победил "Хетафе" в поединке 20-го тура чемпионата Испании.

После игры президент "сливочных" Флорентино Перес спустился в раздевалку команды, чтобы похвалить игроков. Футбольный функционер обратился лично к украинскому голкиперу Андрею Лунину, который провел "сухой" матч.

"Какой матч ты провел! Очень хорошо", - сказал Флорентино Перес украинцу.

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Стоит отметить, что в текущем сезоне Андрей Лунин провел уже десятый матч за "Реал" в рамках чемпионата Испании, пять из которых украинец отыграл на ноль. Также на его счету один матч в Кубке Испании, два в Лиге чемпионов и один в Суперкубке Испании.

Украинский вратарь получает хвалебные отзывы от испанской прессы, партнеров по команде и главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

По информации испанских СМИ, Андрей Лунин настолько впечатлил руководство и тренерский штаб "Реала", что украинцу был предложен новый контракт на улучшенных условиях. По их сведениям, новое соглашение будет рассчитано до лета 2030, причем Лунин в будущем должен стать основным голкипером "Реала".

Напомним, Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера сборной Украины в 8 миллионов евро.

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