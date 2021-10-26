Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский в очередном выпуске YouTube-канала "Бомбардир" рассказал журналисту Роману Бебеху о своем отношении к политике и о попытках связать ее с возрождением клуба. Об этом пишет Footboom.

Читайте такжеЯрославский на открытии футбольной академии "Металлист": "Команда тренеров взрастит звезд, которые затмят Роналду и Месси" "Как я отношусь к тому, что меня связывают с выборами и другими политическими проектами? Это как в анекдоте: "Один старый еврей говорит другому: "Ты знаешь, Моня, у меня не очень получается с женой, а вот сосед рассказывает, что может пять раз в день". Второй еврей отвечает: "Так и ты говори, что можешь пять раз!" Мало ли кто и что говорит. Вот была церемония открытия Академии футбола "Металлиста". Вы там хоть одного политика видели? Не было их там и ни слова не сказали о политике. Только о футболе.

Было триста детей, огромное количество родителей, просто посетителей-харьковчан, фуд-корты, открытое пространство, свежий воздух… УЕФА же заявляет: "Футбол вне политики!" А то, что на матчи "Металлиста" приходят мэр, кандидаты в мэры или исполняющий обязанности мэра или какие-то депутаты, так что им на футбол не ходить? Говорят, что без политики в футболе не обойдешься. В нашем футболе, в частности. А я вам так скажу - без политики очень легко. Вот когда вмешивается политика, начинаются сложности. Пока бывшие власти не вмешивались в футбол – все было в порядке. Как только они вмешались – "Металлист" исчез! Пока я занимался Евро-2012 и был нужен, меня никто не трогал. Как только Евро закончился, а "Металлист" набрал ход, политики сразу попытались воспользоваться не ими созданным продуктом. К чему это привело? "Металлист" вообще исчез с футбольной карты Украины. Я считаю, что без политики в футболе очень хорошо, просто шикарно", - сказал Александр Ярославский.

Напомним, в субботу, 23 октября, была торжественно открыта восстановленная Академия футбола "Металлиста". Ее реконструкцию полностью профинансировал президент харьковского клуба Александр Ярославский.

Автор: Григорий Бондарь