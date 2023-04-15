В параллельном поединке "Металлист 1925" и "Александрия" голов не забивали.

В центральном матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря "играла против" Днепра-1" на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок состоялся сегодня, 15 апреля, и завершился победой луганчан со счетом 2:1.

В первом тайме команды не забивали, однако на старте второй половины встречи "Заря" дважды "расписалась" в воротах днепрян. Мячи на свой счет записали парагваец Герреро и украинец Русин.

Подопечные Александра Кучера смогли ответить лишь одним голом на 90+3-й минуте. Его забил лучший бомбардир УПЛ Артем Довбик. Теперь у него 18 мячей в чемпионате.

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"Заря" - СК "Днепр-1" 2:1

Голы: Русин 55, Герреро 58 - Довбик 90 + 3

Заря: Сапутин, Бутко, Бражко, Антюх (Хахлев 67), Булеца (Мишнев 85), Шахов (Дришлюк 78), Русин (Вантух 85), Имереков, Герреро (Полегенько 78), Батагов, Снурницын

СК Днепр-1: Рыбак, Сарапий, Довбик, Пихаленок, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинский (Пеглов 62), Бланко, Каплиенко (Матаррита 43), Сваток, Пасич (Хайнер 18)

Предупреждение: Герреро 50

В параллельном матче УПЛ "Металлист 1925" встречался с "Александрией". Подопечные Руслана Ротаня, который является также наставником национальной сборной Украины, преобладали над соперником весь матч, однако так и не смогли отличится. Харьковчан счет 0:0 устраивал, поэтому они довели его до конца.

Это уже шестая ничья "Александрии" под руководством Руслана Ротаня. Однако "горожане" за период из семи матчей ни разу не уступили (также была еще победа над "Ворсклой").

"Металлист 1925" - ФК "Александрия" 0:0

Металлист 1925: Сидоренко, Капинус, Ткачук, Вачиберадзе (Чирук 61), Русин, Курило, Бычек (Ткачук 78), Дмитренко, Кравченко (Безуглый 86)

ФК Александрия: Шевченко, Ковалец, Кулаков, Калитвинцев, Третьяков (Шулянский 80), Мирошниченко, Сигеев (Волошин 74), Логинов, Цуриков (Кожушко 61), Бондаренко (Бабогло 46), Михайленко (Мустафаев 61)

Предупреждение: Кравченко 31, Безуглый 87, Жичиков 90+2 - Бондаренко 44

"Заря "благодаря победе смогла оторваться на три очка от "Динамо", которое в матче этого же тура сыграло вничью с "Рухом". Луганчане продолжают находиться на третьей позиции (43 очка) в турнирной таблице, киевляне идут четвертыми (40).

На втором месте расположился "Днепр-1", у которого на два очка больше (45), чем в "Заре", но на четыре зачетных балла меньше, чем у первого "Шахтера" (49).

"Александрия" занимает пятое место с 33 очками, "Металлист 1925" идет на девятом месте с 22 зачетными пунктами.

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