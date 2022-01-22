Украинец Александр Зинченко не смог принять участия в матче.

В субботу, 22 января, в рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко, который еще не восстановился после коронавируса, приехал в гости к "Саутгемптону". Поединок завершился сенсационным результатом.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте встречи. Хозяева неожиданно вышли вперед. Редмонд нашел мяч в штрафной и мог пробивать сам, но отдал мяч на Уокера-Петерса, который пробил в левый угол - 1:0.

"Сити" активно вышел на второй тайм, и их моменты все же переросли в забитый мяч. Ляпорт в штрафной откликнулся на передачу от Де Брюйне, и головой поразил ворота Форстера - 1:1.

Таким образом "святые" прервали 12-матчевую победную серию "горожан" в Премьер-лиге.

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:1

Голы: Уокер-Петерс, 7 - Ляпорт, 65

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60)

Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79)

Видео голов:

Также в этот день были сыграны другие матчи АПЛ: "Эвертон" украинца Миколенко проиграл на своем поле "Астон Вилле" (0:1), "Брентфорд" уступил "Вулверхэмптону" (1:2), "Ньюкасл" в гостях обыграл "Лидс" (1:0), а "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" (1:0).

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