В субботу, 22 января, в рамках 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко, который еще не восстановился после коронавируса, приехал в гости к "Саутгемптону". Поединок завершился сенсационным результатом.
Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте встречи. Хозяева неожиданно вышли вперед. Редмонд нашел мяч в штрафной и мог пробивать сам, но отдал мяч на Уокера-Петерса, который пробил в левый угол - 1:0.
"Сити" активно вышел на второй тайм, и их моменты все же переросли в забитый мяч. Ляпорт в штрафной откликнулся на передачу от Де Брюйне, и головой поразил ворота Форстера - 1:1.
Таким образом "святые" прервали 12-матчевую победную серию "горожан" в Премьер-лиге.
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:1
Голы: Уокер-Петерс, 7 - Ляпорт, 65
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Петерс, Беднарек (Войнович, 71), Салису, Перро, Редмонд (Эльюнусси, 46), Армстронг (Диалло, 82), Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс, Броя
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Стерлинг (Габриэл Жезус, 60)
Предупреждения: Беднарек (33), Армстронг (79)
Видео голов:
Также в этот день были сыграны другие матчи АПЛ: "Эвертон" украинца Миколенко проиграл на своем поле "Астон Вилле" (0:1), "Брентфорд" уступил "Вулверхэмптону" (1:2), "Ньюкасл" в гостях обыграл "Лидс" (1:0), а "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" (1:0).
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- Лидером первенства является "Манчестер Сити" с 57 баллами в активе. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 45 очками. Третья строчка за "Челси" - 44 очка.
- "Саутгемптон" с 25 набранными очками за 22 сыгранных матча идет на 12-й позиции в турнирной таблице.
- Главный аутсайдер первенства АПЛ "Бернли". В активе "бордовых" 11 набранных очков за 17 сыгранных матчей.